Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Witten (ots)

Am Mittwoch, 13. August, kam es gegen 12.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Witten-Annen. Ein unbekannter Autofahrer flüchtete nach einem kurzen Wortgefecht von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer und bittet um Mithilfe. Eine 27-jährige Frau aus Witten war mit ihrem Auto auf der Annenstraße in Richtung Rüdinghausen unterwegs. An der Kreuzung zur Holzkampstraße bog ein ihr entgegenkommender schwarzer BMW-Kombi trotz des Gegenverkehrs nach links in die Holzkampstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Nach dem Aufprall stieg die Wittenerin aus. Der Fahrer des BMW soll sie daraufhin angeschrien haben. Kurz danach setzte der Mann seine Fahrt auf der Holzkampstraße fort, ohne auf die Polizei zu warten. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Beschreibung des flüchtigen Fahrers:

- männlich, 60 bis 65 Jahre alt

- 180 cm bis 185 cm groß

- hatte einen "Bierbauch"

- längere, zurückgegelte graue Haare

- trug eine blaue Jeans, ein graues Langarmhemd und eine schwarze Sonnenbrille

Die Polizei bittet den Fahrer des schwarzen BMW, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Bochum unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell