PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Schmuck und Geld gestohlen: Polizei ermittelt gegen zwei falsche Stadtwerkemitarbeiter und einen falschen Handwerker

Herne (ots)

Gleich zweimal haben Betrüger in dieser Woche ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und warnt vor der kriminellen Masche.

Der erste Fall ereignete sich am Dienstag, 19. August, im Bereich der Bergstraße in Herne-Mitte. Gegen 15.30 Uhr klingelte ein falscher Handwerker an der Tür einer Seniorin (66) und gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung. Als er wieder weg war, fehlte die Geldbörse. Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 170 cm groß, etwa 50 Jahre alt, mit dunklen Haaren, weißem T-Shirt und Jeans; er sprach mit Akzent.

Der zweite Fall geschah am Mittwoch, 20. August, im Bereich der Cranger Straße in Herne-Baukau. Hier klingelte ein unbekanntes Paar (Mann und Frau) gegen 15.40 Uhr an einer Wohnungstür. Beide gaben sich als angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke aus und betraten die Wohnung. Als der Wohnungsinhaber (84) misstrauisch wurde, stieß der männliche Täter ihn zur Seite und flüchtete mit seiner Komplizin. Am Ende fehlte Schuck. Die männliche Person wird ans ca. 25 Jahre alt mit kurzen Haaren und schlanker Statur sowie sommerlicher Kleidung beschrieben; seine Komplizin war im gleichen Alter, mit kräftiger Statur, schwarzen Haaren, schwarzer Bluse und schwarzer Hose. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich der flüchtigen Täterin.

Die Polizei rät: Lassen Sie Unbekannte niemals in ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 12:01

    POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Witten (ots) - Am Mittwoch, 13. August, kam es gegen 12.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Witten-Annen. Ein unbekannter Autofahrer flüchtete nach einem kurzen Wortgefecht von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer und bittet um Mithilfe. Eine 27-jährige Frau aus Witten war mit ihrem Auto auf der Annenstraße in Richtung Rüdinghausen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:49

    POL-BO: Verkehrsunfall an der Kaiserstraße - 78-Jährige von Transporter erfasst

    Herne (ots) - Eine 78-jährige Hernerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20. August, schwere Verletzungen zu. Die Frau war gegen 16 Uhr auf dem Gehweg der Kaiserstraße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Forell-/Kaiserstraße der Linie 323 wurde die Fußgängerin vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Transporters gestreift. Die 78-Jährige stürzte ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:21

    POL-BO: Fahndungserfolg: Tatverdächtiger (16) ermittelt

    Bochum (ots) - Nachdem die Polizei mit richterlichem Beschluss das Foto eines Tatverdächtigen veröffentlicht hat, der an einem Kiosk an der Dorstener Straße 195 in Bochum mit Falschgeld bezahlt haben soll (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6087197), konnte der junge Mann aufgrund eines Hinweises ermittelt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Bochumer. Die Polizei bedankt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren