Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmiererei an Holzfassade - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschmierte zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 11 Uhr am Freitag die Holzfassade eines Lebensmittelgeschäfts in der Meckesheimer Straße mit Farbe. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Wand mit weißer Sprühkreide verunstaltet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden

