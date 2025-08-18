PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 21-Jähriger nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 07:00 Uhr teilte eine aufmerksame 33-jährige Zeugin der Polizei mit, dass sie in der Siedlerstraße eine männliche Person beobachte, welche in unterschiedliche Autos hineinschauen und versuche diese zu öffnen. Nachdem an einem PKW die Alarmanlage angesprungen war, flüchtet der Tatverdächtige. Durch Kräfte des Polizeireviers Wiesloch konnte der 21-Jährige dank der guten Personenbeschreibung der Zeugin im Rahmen der Fahndung auf dem Feldweg "Weidhof" in Leimen vorläufig festgenommen werden. Er muss sich nun wegen versuchtem Diebstahl verantworten.

