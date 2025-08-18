Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ein Verletzter nach Frontalzusammenstoß

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto. Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem Fiat Kleintransporter auf der Straße Am Aubuckel in Richtung Neustadter Straße. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass es in den Gegenverkehr geriet. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Opel. Das Auto geriet ins Schleudern, drehte sich und kam halb auf dem Gehweg zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der 45-jährige Opelfahrer leicht. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der zusammengenommen auf 18.000 Euro geschätzt wird. Sowohl der Opel als auch der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 29-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, weshalb die Polizei seinen Führerschein einbehielt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell