Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einsatz von Polizei und Rettungskräften nach alleinbeteiligtem Unfall, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 11:45 Uhr verlor ein 62-jähriger Audi-Fahrer auf der Morchfeldstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall aufgrund einer medizinischen Notlage bei dem Fahrer. Für die weitere medizinische Versorgung, wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Audi muss abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Um 13:14 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell