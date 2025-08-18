PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einsatz von Polizei und Rettungskräften nach alleinbeteiligtem Unfall, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 11:45 Uhr verlor ein 62-jähriger Audi-Fahrer auf der Morchfeldstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall aufgrund einer medizinischen Notlage bei dem Fahrer. Für die weitere medizinische Versorgung, wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Audi muss abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Um 13:14 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren