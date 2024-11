POL-PDNW: Fahrraddiebstahl / Tatortsuche

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 17.11.2024 um 08:10 Uhr wurde ein 59-jähriger Citroen-Fahrer in der Joseph-Monier-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich laut eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in eine nahegelegene Bäckerei. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der aus Neustadt/W. stammende Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist ...

