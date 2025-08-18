PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Steinwurf gefährdet Autofahrerin - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf am Freitag gegen 13:45 Uhr mutmaßlich einen Stein von der Autobahnbrücke im Rindweg kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg/Schriesheim. Der Stein traf den linken Außenspiegel eines auf der BAB 5 in Richtung Darmstadt fahrenden Suzuki und zerstörte dessen Gehäuse. Die 26-jährige Fahrerin kam mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Eine Beschreibung des Täters beziehungsweise der Täterin gibt es bislang nicht.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

