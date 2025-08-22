PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Polizei fahndet nach dem Fahrer eines blauen Audis aus Gelsenkirchen

Herne, Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 21. August, in Wanne-Eickel fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Audis.

Gegen 15.50 Uhr überquerte ein zehnjähriger Radfahrer aus Herne im Bereich des Kreisverkehrs an der Hammerschmidtstraße, Ecke Wilhelmstraße die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst, woraufhin er stürzte. Der leichtverletzte Junge kam ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Der Gesuchte soll männlich und 30-50 Jahre alt gewesen sein, mit "dünner" bis "normaler" Statur, dunklem Bart und dunklen Haaren. Er war in einer dunkelblauen Limousine von Audi unterwegs, möglicherweise ein Audi A4, mit Gelsenkirchener Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:20

    POL-BO: Schulbeginn 2025 in Bochum, Herne und Witten: Achtung, i-Dötzchen!

    Bochum, Herne, Witten (ots) - Nicht mehr lange und die Sommerferien sind vorbei. Für zahlreiche i-Dötzchen bedeutet das den Beginn des ersten Schultages. Los geht es für die Erstklässler in Bochum, Herne und Witten am Donnerstag, 28. August. Die Polizei begleitet den Schulstart und gibt Informationen, um den Schulweg für die Kinder sicherer zu gestalten. Im Jahr ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 15:07

    POL-BO: Schwerpunkteinsatz: Polizei zeigt Präsenz im Bochumer Stadtzentrum

    Bochum (ots) - Mit starken Kräften haben die Bundespolizei Dortmund und die Polizei Bochum mit Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Bogestra einen Schwerpunkteinsatz im Bochumer Stadtzentrum - insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofs und des Bermudadreiecks - durchgeführt. Der Einsatz lief am Mittwoch, 20. August, vom frühen Nachmittag bis in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren