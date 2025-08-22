Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Polizei fahndet nach dem Fahrer eines blauen Audis aus Gelsenkirchen

Herne, Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 21. August, in Wanne-Eickel fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines blauen Audis.

Gegen 15.50 Uhr überquerte ein zehnjähriger Radfahrer aus Herne im Bereich des Kreisverkehrs an der Hammerschmidtstraße, Ecke Wilhelmstraße die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst, woraufhin er stürzte. Der leichtverletzte Junge kam ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Der Gesuchte soll männlich und 30-50 Jahre alt gewesen sein, mit "dünner" bis "normaler" Statur, dunklem Bart und dunklen Haaren. Er war in einer dunkelblauen Limousine von Audi unterwegs, möglicherweise ein Audi A4, mit Gelsenkirchener Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

