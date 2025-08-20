Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Schwerer Unfall auf der A2 zwischen Lehrte und Hämelerwald

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lehrte (ots)

Am heutigen Mittwochabend wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte um 19:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A2 zwischen der Anschlussstelle Lehrte-Ost und Hämelerwald alarmiert.

Der Fahrer eines VW-Beetle war in Fahrtrichtung Berlin aus noch nicht bekannten Gründen etwa 700 Meter vor der Abfahrt Hämelerwald nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dort mit der Leitplanke kollidiert, anschließend über alle drei Fahrspuren geschleudert und dann entgegen der Fahrrichtung in der Mittelleitplanke zum Stehen gekommen. Die Kollision mit der Leitplanke war dabei so heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde und auf der Mittelspur brennend zum Liegen kam. Ersthelfer löschten den Motorblock noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte mit einem Pulverlöscher. Der Fahrer des Fahrzeuges war zwar nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er hatte jedoch so schwere Verletzungen, dass er zunächst vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Anschließend konnte die Feuerwehr, mittels einer sogenannten Tunnelrettung, den Verletzten über den Kofferraum aus dem Fahrzeug schonend retten. Darüber hinaus stellte die Feuerwehr an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher und führte an dem verunfallten Fahrzeug das Batteriemanagement durch. Aufgrund der schwere der Verletzung landete zudem der Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Ursache für den Unfall aufgenommen. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Da sich der Unfall über alle drei Fahrspuren erstreckt hat, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit 23 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen, der Feuerwehrpressesprecher, der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell