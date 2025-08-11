FW Lehrte: Transporter gerät in Brand

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Am heutigen Montagabend wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte um 20:57 Uhr zu einem brennenden Transporter eines Paketdienstes in die Mielestraße in Lehrte gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde in Höhe der Großbäckerei Schäfer's ein schon fast in Vollbrand stehender Kleintransporter eines Paketdienstes vorgefunden. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr und einem Trupp unter Atemschutz bekämpft. Während der Brandbekämpfung vermischten sich auslaufende Betriebsstoffe aus dem brennenden Fahrzeug mit dem Löschwasser und drohten in die Kanalisation zu laufen. Die Feuerwehr sicherte daraufhin die Kanaleinläufe gegen das Eindringen dieses Öl-Wasser-Gemisch. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, konnte nicht verhindert werden, dass einige Pakete durch das Feuer und die Löschmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Während der Löscharbeiten musste die Mielestraße zwischen der Dieselstraße und der Daimlerstraße kurzfristig voll gesperrt werden. Laut Aussage des Fahrers soll es während der Fahrt im Motorraum zunächst zu einer Rauchentwicklung gekommen sein, woraufhin er sein Fahrzeug stoppte. Kurz nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, schlugen schon die ersten Flammen aus dem Bereich des Motors. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Über die genaue Schadenshöhe kann keine Angabe gemacht werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher und die Polizei.

