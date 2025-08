Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Erneute Storchenrettung im Stadtgebiet Lehrte

Lehrte (ots)

Am heutigen Montag wurden die Tierretter der Stadt Lehrte um 11:40 Uhr zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden zur Rettung eines Storches gerufen. Bei diesem Einsatz ging es zu einem Kiessee an der Ramhorster Sraße in der Nähe von Steinwedel.

Während beim Einsatz am Sonntag sich der Storch durch Flucht der Rettung entzogen hatte, stellte sich die Lage am heutigen Montag komplett anders dar. Ein Mitarbeiter eines ortsansässigen Kieswerkes hatte den völlig erschöpften Jungstorch entdeckt, in ein Boot gesetzt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Tierretter der Röddensener Feuerwehr vor Ort ankamen, konnten auch sie sich dem Storch nähern, ohne dass dieser einen Fluchtversuch unternahm. Bei der näheren Untersuchung konnten zwar zunächst keine äußerlichen Verletzungen festgestellt werden, jedoch war der Storch komplett durchnässt, was für diese Tiere ungewöhnlich ist. Nach einer ersten Begutachtung ließ sich der Vogel von den Rettern ohne Gegenwehr in eine Transportbox setzen. Das Tier wurde zur weiteren Untersuchung in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht. Dort wird das Tier fachmännisch zunächst getrocknet, auf Verletzungen hin untersucht und so weit aufgepäppelt, dass es wieder in die Freiheit entlassen werden kann.

Im Einsatz war die Tierrettung der Stadt Lehrte mit einem Fahrzeug und 4 Einsatzkräften sowie die Polizei.

