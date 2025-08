Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Storch lehnt Rettung ab

Lehrte (ots)

Am heutigen Sonntag wurde um 11:24 Uhr die Tierrettung der Stadtfeuerwehr (stationiert bei der Ortsfeuerwehr Röddensen) zur Rettung eines Storches zu den alten Klärteichen in Lehrte alarmiert.

Vor Ort wurden die Retter aus Röddensen von zwei Frauen erwartet, die den Storch nicht nur den ganzen Vormittag über, sondern bereits auch am Vortag an genau derselben Stelle beobachtet hatten. Es konnte somit davon ausgegangen werden, dass der Storch entweder verletzt war oder unterhalb der Wasseroberfläche festhing. Trotz intensiver Erkundung konnten die Tierretter aufgrund des starken Bewuchses um den Klärteich herum nicht nah genug an den Storch herankommen, um feststellen zu können, ob dieser tatsächlich ihre Hilfe benötigte. Auch die Möglichkeit dort ein Boot zu Wasser zu lassen gab es nicht. Da der Storch sich auch während der gesamten Zeit nicht von der Stelle bewegte, erhielten die Tierretter Unterstützung von den Feuerwehrtauchern der Stadt Lehrte, die sich mit Neoprenanzügen ausgestattet, schwimmend auf den Weg zu dem Storch machten, um ihn in Augenschein zu nehmen. Der Storch hingegen beobachtete seine Retter ebenfalls genau und als diese nur noch etwa 3 Meter von ihm entfernt waren, fühlte er sich von diesen wohl doch ein wenig in seiner sonntäglichen Ruhe gestört, lehnte eine Rettung ab und entfernte sich fliegend von der Einsatzstelle. Damit war klar, dem Storch ging es gut und er steckte auch nicht fest. Die Feuerwehr konnte daraufhin ihren Einsatz abbrechen.

Im Einsatz war die Tier- und Wasserrettung sowie der Feuerwehrpressesprecher der Stadtfeuerwehr Lehrte mit 10 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen.

