FW Lehrte: Drei Einsätze im Stadtgebiet Lehrte am Samstag

Lehrte

Am gestrigen Samstag, 19.07.2025 wurden die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Lehrte zu drei unterschiedlichen Einsätzen gerufen.

Um 10:21 Uhr wurde ein Brand auf einem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Burgdorfer Straße in Lehrte gemeldet. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort konnten diese Entwarnung geben, es war kein offenes Feuer sichtbar, jedoch noch eine Rauchentwicklung am Dach erkennbar. Daraufhin wurde die Dachhaut geöffnet und der Schwelbrand gelöscht sowie der angrenzende Bereich mit Wasser gekühlt. Im Anschluss wurde die Brandstelle noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Um 13:05 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hämelerwald zu einem Einsatz in die Straße Im Heidegrund in Hämelerwald gerufen. Gemäß Alarmmeldung musste dort eine Tür geöffnet werden, um einen Wasserschaden einzudämmen.

Die Ortsfeuerwehr Ahlten wurde um 13:55 Uhr zu einer Person in Notlage alarmiert. In der Kleingartenanlage Gemeinschaftsruh hatte sich eine Person bei einem Sturz in einen Schacht so schwer verletzt, dass er diesen nicht mehr selbstständig verlassen konnte. Nachdem die verletzte Person durch den Rettungsdienst erstversorgt worden war, konnte sie gemeinsam mit der Feuerwehr mittels einer Steckleiter aus dem Schacht gerettet werden. Die Person wurde anschließend durch den Rettungsdienst und Notarzt versorgt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Ahlten, Aligse, Hämelerwald, Lehrte und Steinwedel, sowie der ELW 2 und der AB-Hygiene der Stadtfeuerwehr, der Stadtbrandmeister, der Feuerwehrpressesprecher, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei.

