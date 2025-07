Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr Hämelerwald rettet Person nach Sturzmeldung durch eine Apple Watch

Lehrte (ots)

Am heutigen Sonntag wurde die Ortsfeuerwehr Hämelerwald um 15:41 Uhr zu einem unklaren Notfall in die Försterstrasse gerufen. Eine Apple Watch hatte eine Sturzmeldung seines Besitzers an die Leitstelle der Feuerwehr übermittelt. Diese hatte daraufhin den Notfallort lokalisiert und die Feuerwehr alarmiert.

Vor Ort konnten die Helfer aus Hämelerwald gemeinsam mit dem Rettungsdienst tatsächlich eine gestützte Person in einer Dachgeschosswohnung ausfindig machen. Mit der Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang über den Balkon zu der Wohnung und fanden dort eine nur noch bedingt ansprechbare Person vor. In Abstimmung mit den Notfallsanitätern wurde die Person, nach einer vorgenommenen Erstversorgung, schließlich mittels einer Schleifkorbtrage über die Drehleiter gerettet und konnte bereits um 16:17 Uhr dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden. Über die Art der Verletzungen liegen keine Informationen vor.

Moderne Apple Watch sind heutzutage nicht mehr nur mit einer Notruffunktion ausgestattet, neuere Modelle verfügen ebenfalls auch über eine Sturzerkennung, welche den Notruf automatisch auslöst. In der Vergangenheit war es bereits öfter schon zu Fehleinsätzen durch heruntergefallene Handys und/oder Apple Watch gekommen, da die Besitzer sich nicht getraut hatten, den Notruf wieder zurückzunehmen. In diesem Fall hat die Rettungskette jedoch genau so funktioniert, wie es sein sollte und der gestürzten Person konnte zeitnah geholfen werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Hämelerwald mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, die Polizei sowie der Rettungsdienst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell