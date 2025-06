Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Nachwuchs für den Einsatz im Ehrenamt: 26 Feuerwehranwärter schließen Qualifizierungsstufe(QS1) in Lehrte erfolgreich ab.

Fünf intensive Wochenenden liegen hinter ihnen: 26 engagierte Frauen und Männer haben in Lehrte die Qualifizierungsstufe 1 (QS1) erfolgreich abgeschlossen - und damit den Grundstein für ihre aktive Laufbahn in der freiwilligen Feuerwehr gelegt. Mit der Ausbildung erwerben sie nicht nur grundlegendes Wissen in den Bereichen Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie im Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung. "Sie haben sich zugleich bewusst entschieden, Verantwortung zu übernehmen - und im Ernstfall für ihre Mitmenschen einzustehen", so Fabian Meyer, stellvertretender Stadtausbildungsleiter der Stadtfeuerwehr Lehrte. Gerade weil dieser Schritt von so großer Bedeutung ist, haben die Verantwortlichen in Lehrte gemeinsam mit den Feuerwehren des gesamten Brandabschnitts 4 eine klare Entscheidung getroffen: Mehr Zeit für nachhaltige Ausbildung.

Statt den Lehrplan in kürzester Zeit "durchzuziehen", wurde der zeitliche Rahmen bewusst erweitert. "Denn nachhaltiges Lernen braucht Raum - um Inhalte wirklich zu verinnerlichen, Handgriffe sicher einzuüben und als Team zusammenzuwachsen", so Meyer.

Qualität hat Vorrang vor Tempo - ein Grundsatz, der sich auch am Abschlusstag, dem 28. Juni 2025, eindrucksvoll bestätigte.

An diesem Samstag wurde es ernst für die Lehrter Nachwuchskräfte: Auf dem Hof der Stadtwache traten sie zur Abschlussüberprüfung an. Erfahrene Feuerwehrangehörige aus den Stadtgebieten Sehnde, Burgdorf und Uetze begleiteten und bewerteten die Übungen - mit geschultem Blick und großer fachlicher Expertise. Geprüft wurden nicht nur klassische Löschangriffe, sondern auch der sichere Umgang mit der Steckleiter und das korrekte Anlegen verschiedener Feuerwehrknoten - grundlegende Fertigkeiten, die jede Einsatzkraft beherrschen muss. Trotz Lampenfieber war deutlich zu erkennen, wie viel Vertrauen und Zusammenhalt bereits innerhalb der Teams gewachsen ist.

Fabian Meyer fasst zusammen: "Die Ausbildung in Lehrte folgt einem klaren Prinzip: Es geht nicht um das bloße Abarbeiten von Modulen, sondern um eine fundierte und praxisnahe Qualifizierung. Ziel ist es, Einsatzkräfte hervorzubringen, die im Ernstfall überlegt, sicher und im Team agieren können."

"So wird eine tragfähige Basis geschaffen - für weiterführende Lehrgänge ebenso wie für die ersten Einsätze im aktiven Dienst" berichtet Meyer.

Die Feuerwehren im Stadtgebiet gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich und heißen sie als vollwertige Kameradinnen und Kameraden in ihren Reihen willkommen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der QS1 haben sie den ersten wichtigen Schritt getan. Viele weitere werden folgen - stets mit dem Ziel, Wissen und Fertigkeiten kontinuierlich zu erweitern und im Einsatzfall zuverlässig Hilfe zu leisten. Genau dafür haben sie sich entschieden: anderen Menschen in Notlagen beizustehen.

