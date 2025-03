Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Haxtum

Aurich-Haxtum (ots)

Am vergangenen Freitagabend eröffnete Ortsbrandmeister Keno Pollmann die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Haxtum. Er hieß alle anwesenden Mitglieder der Einsatz- und Ehrenabteilung sowie der Jugendfeuerwehr und die geladenen Gäste herzlich willkommen. Auch den verstorbenen Kameraden wurde gedacht. Die Versammlung ist ordnungsgemäß einberufen und für beschlussfähig erklärt worden.

Der Ortsbrandmeister berichtete einleitend über das ereignisreiche vergangene Jahr der Feuerwehr Haxtum. Ein besonderes Highlight war die lang ersehnte Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF 3000) im Juni. Anschließend folgte eine intensive Ausbildungsphase, um sich mit dem neuen Fahrzeug vertraut zu machen. Zur Erfüllung der Anforderungen durch die neugestalteten Truppausbildung findet der reguläre Dienstabend seit diesem Jahr wöchentlich statt. Ein weiteres großes Ereignis war das 90-jährige Jubiläum der Haxtumer Feuerwehr, das mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde. Bei bestem Wetter konnten Besucher das neue Tanklöschfahrzeug bestaunen, Einsatzübungen verfolgen und sich über die Arbeit der Feuerwehr informieren.

Auch im Einsatzgeschehen war das Jahr 2024 herausfordernd. Unter anderem kam es qm 13. August aufgrund starker Regenfälle zu Überschwemmungen und flächendeckenden Notlagen im Stadtgebiet Aurich. Die Haxtumer Ortsfeuerwehr unterstützte mit dem Tanklöschfahrzeug bei einem Pflegeheim in Popens sowie mit dem Löschgruppenfahrzeug bei Parkkauf. An Martini vergangenen Jahres konnte die Haxtumer Feuerwehr gemeinsam mit weiteren Auricher Wehren bei einem Dachstuhlbrand in Kirchdorf Schlimmeres verhindern. Im Anschluss berichteten Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung über das vergangene Dienstjahr. Als neue Mitglieder der aktiven Wehr wurden Leon Reimers, Jördis Joppien, Max Kappelhoff, Yasmin Zimmermann und Dana Lienemann übernommen. Den Kassenbericht trug Enno Harms vor, welcher im folgenden Jahr von Amai Jordan entlastet wird. Auch im Kommando gab es viel Bewegung.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Verabschiedung von Thomas Riekert aus seinem Amt als stellvertretender Ortsbrandmeister. Riekert war im Jahr 2012 als Quereinsteiger zur Feuerwehr Haxtum gestoßen. Schnell absolvierte er sämtliche Lehrgänge, darunter den Truppmann-Lehrgang, die Ausbildung zum Gruppenführer, Zugführer und schließlich auch zum Leiter einer Feuerwehr. Seit 2019 hatte er das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters inne und prägte über Jahre hinweg die Führungsarbeit in der Ortswehr entscheidend mit. Seine Fachkenntnis, seine Einsatzbereitschaft sowie seine ruhige und lösungsorientierte Art wurden von den Kameradinnen und Kameraden sehr geschätzt. Für seine geleistete Arbeit bedankte sich das Kommando im Namen aller Mitglieder mit herzlichen Worten und einem Präsent.

Im Anschluss wurde der neue stellvertretende Ortsbrandmeister, Per-Anders Wolfenberg, von Bürgermeister Horst Feddermann ernannt und vereidigt. Für die Posten des Gerätewartes Tanklöschfahrzeug und Atemschutz wurde Heiko Mumm gewählt. Hingegen übernimmt Thomas Arndt zukünftig den Posten des Gerätewartes Löschgruppenfahrzeug. Als Beisitzer ist Ubbo Wessels wiedergewählt worden. Enno Harms wurde zum Feuerwahrmann ernannt. Michael Schlieker konnte zum Oberfeuerwehrmann, Manuela Rieken und Thomas Arndt zur Hauptfeuerwehrfrau/-mann befördert werden. Per-Anders Wolfenberg erhielt die Beförderung zum Löschmeister, Janine Grohs zur Oberlöschmeisterin und Stefan Niemeyer zum Hauptlöschmeister. Keno Pollmann wurde zum Brandmeister befördert.

Auch in diesem Jahr gab es besondere Ehrungen für eine lang anhaltende Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Alwin Reck erreichte die 25-jährige Mitgliedschaft, Jens Hinrichs sogar die 40-jährige Mitgliedschaft. Auch Udo Wessels wurde im Rahmen der Versammlung für sein außergewöhnliches Engagement während seiner 50- jährigen Dienstzeit geehrt. Wessels war über viele Jahre hinweg das Gesicht der Feuerwehr Haxtum: Als langjähriger Ortsbrandmeister prägte er die Entwicklung der Wehr nachhaltig. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Projekte realisiert, Einsätze koordiniert und eine stabile Grundlage für die heute sehr gut aufgestellte Ortswehr geschaffen. Mit seiner Erfahrung, seiner ruhigen und verbindlichen Art und seinem stets kameradschaftlichen Umgang war er für viele ein Vorbild und eine feste Konstante - in Führung wie im Einsatz. Auch nach seiner aktiven Zeit im Amt steht er der Wehr bis heute mit Rat und Tat zur Seite und ist weiterhin ein wichtiger Teil des kameradschaftlichen Miteinanders. Die Versammlung würdigte Udo Wessels jahrzehntelangen und unermüdlichen Einsatz mit großem Dank und lang anhaltendem Applaus.

Zum Abschluss folgten Ansprachen einiger Gäste, darunter Bürgermeister Horst Feddermann, Ortsbürgermeisterin Antje Harms, Arno Penning (BV Rahe), Reinhardt Jensen (Dorfgemeinschaft Haxtum), Nils Losse (Stadtverwaltung Aurich), Uwe Behrends (stellvertretender Kreisbrandmeister), Thorsten Jordan (Brandkasse), Karl Töpfer (Abschnittsleiter Süd) und Heinz Hollwedel (Stadtbrandmeister). Nachdem Ortsbrandmeister Keno Pollmann den offiziellen Teil der Versammlung beendete, konnte er die Anwesenden noch zu einer gemeinsamen Mahlzeit einladen, die vom bei der Feuerwehr Middels stationierten Verpflegungszug vorbereitet worden war.

