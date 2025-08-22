POL-BO: Einbruch in Höntrop: Kripo bittet um Zeugenhinweise
Bochum (ots)
Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung am Donnerstag, 21. August, in Bochum-Höntrop. Es werden Zeugen gesucht.
Der Täter hebelte gegen kurz vor 9 Uhr morgens eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße auf. Im Inneren traf er kurz darauf auf die Bewohnerin (92) und flüchtete unmittelbar. Die 92-Jährige blieb unverletzt.
Der Einbrecher wird beschrieben als "relativ schmal und klein", mit schwarzer Bekleidung.
Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich des flüchtigen Täters.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell