Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Höntrop: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung am Donnerstag, 21. August, in Bochum-Höntrop. Es werden Zeugen gesucht.

Der Täter hebelte gegen kurz vor 9 Uhr morgens eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße auf. Im Inneren traf er kurz darauf auf die Bewohnerin (92) und flüchtete unmittelbar. Die 92-Jährige blieb unverletzt.

Der Einbrecher wird beschrieben als "relativ schmal und klein", mit schwarzer Bekleidung.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich des flüchtigen Täters.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell