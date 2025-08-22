Polizei Bochum

POL-BO: Polizei Bochum geht konsequent gegen illegales Tuning und unnötigen Lärm vor

Bochum (ots)

Die Polizei geht konsequent gegen gefährliche Fahrmanöver, technisch manipulierte Fahrzeuge und damit verbundenen Lärm vor.

Nach Hinweisen von Anwohnern kontrollierten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, 21. August, im Bereich der Bochumer Salzstraße. Dabei bemerkten sie einen Kleinkraftradfahrer (16, aus Bochum). Die Überprüfung ergab, dass sein Fahrzeug offenbar technisch verändert worden war. Gegen den Fahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz; sein Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Die Botschaft der Polizei ist eindeutig:

- Illegales Tuning, Posing und unnötiger Lärm werden nicht hingenommen. - Fahrzeuge, die technisch manipuliert oder verkehrsunsicher sind, werden konsequent sichergestellt oder stillgelegt. - Verstöße ziehen empfindliche Konsequenzen nach sich - von Strafanzeigen bis hin zum Verlust des Fahrzeugs.

Die Polizei kontrolliert kontrollieren regelmäßig - unangekündigt, konsequent und überall. Wer glaubt, durch riskante Fahrmanöver Eindruck machen zu können, riskiert Führerschein, Fahrzeug und eine Strafanzeige.

Anwohnerinnen und Anwohner dürfen sich darauf verlassen: Die Polizei nimmt Ihre Hinweise ernst und setzen alles daran, für Sicherheit und Ruhe in unseren Stadtteilen zu sorgen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell