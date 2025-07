LPI-GTH: Berauschter Fahrer auf E-Scooter

L 1044, Herschdorf in Richtung Pennewitz, Ilm-Kreis (ots) - Am Freitag, den 25.07.2025 gegen 22:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW- Fahrer die Landstraße aus Richtung Herschdorf kommend in Richtung Pennewitz. Hierbei überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw und kam beim Wiedereinordnen ins Schleudern. In der Folge kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Nach dem Aufprall überschlug sich ...

