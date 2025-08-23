Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum-Linden: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Unbekannte Täterinnen sind am Freitagmittag, 22. August, in ein Haus in Bochum-Linden eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 12.25 Uhr verschafften sich zwei Täterinnen durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus an der Welperstraße (nahe Ettersheide) und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden sie von einer Kamera aufgezeichnet.

Die beiden Einbrecherinnen werden als junge Frauen mit südeuropäischem Aussehen beschrieben. Eine der Täterinnen trug Handschuhe.

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

