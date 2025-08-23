PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum-Linden: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Unbekannte Täterinnen sind am Freitagmittag, 22. August, in ein Haus in Bochum-Linden eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 12.25 Uhr verschafften sich zwei Täterinnen durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus an der Welperstraße (nahe Ettersheide) und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden sie von einer Kamera aufgezeichnet.

Die beiden Einbrecherinnen werden als junge Frauen mit südeuropäischem Aussehen beschrieben. Eine der Täterinnen trug Handschuhe.

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 20:55

    POL-BO: Fahndung nach Patrick L. aus Herne

    Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Siegen (ots) - Die Polizei fahndet aktuell nach Patrick L. (32) und bittet um Hinweise auf seinen momentanen Aufenthaltsort. Es gibt Bezüge nach Siegen. Am Donnerstag, 21. August, gegen 12.45 Uhr ist der 32-Jährige bei einem durch LWL-Personal begleiteten Spaziergang im unmittelbaren Umfeld des Maßregelvollzugs an der ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 22.08.2025 – 11:41

    POL-BO: Polizei Bochum geht konsequent gegen illegales Tuning und unnötigen Lärm vor

    Bochum (ots) - Die Polizei geht konsequent gegen gefährliche Fahrmanöver, technisch manipulierte Fahrzeuge und damit verbundenen Lärm vor. Nach Hinweisen von Anwohnern kontrollierten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, 21. August, im Bereich der Bochumer Salzstraße. Dabei bemerkten sie einen Kleinkraftradfahrer (16, aus Bochum). Die Überprüfung ergab, dass ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:46

    POL-BO: Unbekannte brechen in Wanne mehrere Fahrzeuge auf

    Herne (ots) - In der Nacht vom 20. auf den 21. August (20 bis 6 Uhr) kam es in Herne zu mehreren versuchten und vollendeten Fahrzeugaufbrüchen. Noch unbekannte Täter hatten im Bereich der Ludwigstraße, der Straße "Am Freibad" sowie der Berliner Straße mindestens neun geparkte Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und Gegenstände entwendet. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren