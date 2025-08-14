PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholfahrt ohne Führerschein - Kontrolle bringt mehrere Verstöße ans Licht

Germersheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rheinbrückenstraße wurde am gestrigen Vormittag ein 42 Jahre alter Pkw-Fahrer gestoppt. Der Mann wies deutlichen Alkoholgeruch auf, ein Test ergab 1,21 Promille. Zudem konnte er keinen Führerschein vorlegen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn eine Führerscheinsperre besteht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Halterin des Fahrzeugs hatte ihm den Schlüssel trotz Kenntnis der fehlenden Fahrerlaubnis überlassen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

