PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Ruhestörung endet mit Strafanzeigen

Kandel (ots)

Dienstagabend kam es in der Rheinstraße zu Streitigkeiten aufgrund ruhestörenden Lärms. Der Beschwerdeführer sprach die beiden Verursacher darauf an und wurde durch diese körperlich angegangen. Er wehrte sich, sodass es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Weiterhin wurde der Beschwerdeführer von einer weiteren Person mit dem Tode bedroht. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 13:38

    POL-PDLD: Jockgrim - Dieb entwendet und beschädigt Fahrradteile

    Jockgrim (ots) - Dienstagnacht wurde ein Fahrrad in der Max-Planck-Straße entwendet. Der mittels Fahrradschloss gesicherte Vorderreifen wurde vom restlichen Fahrrad getrennt und befand sich noch am Fahrradständer. Weiterhin wurde an drei weiteren Fahrrädern manipuliert indem Teile beschädigt oder entwendet wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:41

    POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung

    Birkweiler B 10 (ots) - Am 13.08.25, gegen 11.40 Uhr, kam es auf der B 10 bei Birkweiler, in Fahrtrichtung Pirmasens, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein Verkehrsteilnehmer, der mit einem grünen Hyundai Bayon unterwegs war, wurde vor der Anschlussstelle Birkweiler, dort wo die Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt wird, von einem grauen Audi A 4, ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:06

    POL-PDLD: Kennzeichen entwendet und Reifen zerstochen

    Landau (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13.08.2025) meldete eine Anwohnerin der Batschkastraße in Landau, dass sie gegen 04:00 Uhr durch ein lautes Zischen wach geworden sei. Bei einer Nachschau konnte sie feststellen, dass jemand an einem geparkten Fahrzeug einen Reifen zerstochen hat und weggelaufen ist. Im Nahbereich konnte ein 20-jähriger Mann festgestellt werden. Im Rahmen seiner Durchsuchung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren