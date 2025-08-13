Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Rollerfahrer

Sankt Martin (ots)

Gestern Mittag, gegen 14.30 Uhr, wurde ein vermutlich betrunkener Rollerfahrer am Schwimmbad in Maikammer gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser in Sankt Martin angetroffen werden. Es war direkt erkennbar, dass der Fahrer stark betrunken war, was ein anschließender Alco-Test mit einem Wert von 3,02 Promille bestätigte. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

