POL-ST: Steinfurt, Gullydeckel ausgehoben, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (06.07.25) haben unbekannte Täter gegen 02.30 Uhr an der Weststraße in Borghorst insgesamt 23 Kanaldeckel entfernt, beziehungsweise zur Seite geschoben. Der anonyme Melder konnte nur angeben, dass es sich bei den Tätern um drei Männer gehandelt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die herausgehobenen Gullydeckel niemand geschädigt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, kontaktiert bitte die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115.

