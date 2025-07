Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Schülerin verletzt

Rheine (ots)

Wie heute bekannt wurde, hat sich am Freitag (04.07.) gegen 13.10 Uhr auf der Anton-Führer-Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 15-jährige Schülerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Anton-Führer-Straße. Zur gleichen Zeit bog ein weißer Kleinwagen von der Großfeldstraße nach rechts in Anton-Führer-Straße ein. In der Nähe des Haupteingangs zur dortigen Schule kollidierte das Auto mit der Schülerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch mit der Schülerin fuhr die unbekannte Autofahrerin weiter, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine 20 bis 30 Jahre alte Frau gehandelt haben. Möglicherweise befand sich auf dem weißen Kleinwagen eine Aufschrift. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Fahrerin des weißen Pkw sowie Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell