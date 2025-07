Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Betrugsmail an Mitglieder eines Vereins, Polizei warnt vor dieser Masche

Ibbenbüren (ots)

Ein Verein in Ibbenbüren ist Opfer eines Betrugsversuchs mit einer gefälschten E-Mail geworden. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.

Die Vorstandsmitglieder des Vereins erhielten vor einigen Tagen eine E-Mail. Absender war auf den ersten Blick der Vorstandsvorsitzende. In der E-Mail wurde eine Notsituation geschildert - mit der Bitte um Hilfe. Die Vorstandsmitglieder wurden gebeten, Geschenkkarten zu kaufen und die entsprechenden Codes an den Absender zu übermitteln.

Die angeschriebenen Mitglieder wurden skeptisch und kontaktierten den echten Vorstandsvorsitzenden. Dieser machte klar, dass er keine solche E-Mail verschickt hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge entnahmen die Betrüger die Namen und E-Mail-Adressen der betroffenen Vorstandsmitglieder der Internetseite des Vereins. Die E-Mail-Adresse des Vorstandsvorsitzenden wurde gefälscht.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Betrüger nutzen die Internetauftritte von Vereinen, um über die angegebenen Mailadressen Betrugsmails zu verschicken. Empfänger sollten bei Mailnachrichten, in denen Notsituationen geschildert werden und Geld gefordert wird, hellhörig werden.

- Fragen Sie bei dem echten Absender, ob die in der Mail formulierten Sachverhalte stimmen. - Überweisen Sie niemals Geld aufgrund einer Forderung in einer E-Mail. - Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Verwandte, gute Bekannte oder direkt an die Polizei.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell