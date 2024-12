Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw-Kontrollen

Lüdenscheid/ Plettenberg (ots)

Die Polizei führte am Morgen des 03.12. Kontrollen wegen des LKA-Durchfahrverbotes an der L692 in Lüdenscheid durch. Um 10:45 Uhr fuhr ein Großraum-/Schwertransport in die Kontrollstelle. Da der Kranwagen zur Teilnahme am Straßenverkehr eine besondere Genehmigung benötigt, wurde das Fahrzeug angehalten. Der Fahrer konnte die Genehmigung nicht vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Transport sollte über Lüdenscheid nach Bergkamen führen. Hierbei wären mehrere defekte Brücken auf der A45 mit dem schweren Kranwagen überfahren worden.

Auch am Abend des 04.12. kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei in den Stadtgebieten Lüdenscheid und Plettenberg. Die Beamten erhielten dabei Unterstützung von Mitarbeitern der Straßenverkehrsbehörde des Kreises und der Stadt Lüdenscheid. Hier wurde ebenfalls ein Schwertransport untersucht, der die entsprechende Genehmigung allerdings vorlegen konnte. Der Fahrer konnte seine Fahrt trotz zweier geringfügiger Auflagenverstöße fortsetzen. Des Weiteren stellte die Polizei bei vier LKW Ordnungswidrigkeiten wegen Überladung und Ladungssicherung fest. Für die Fahrer wurden Geldbußen fällig. Bei der Überprüfung der Personaldokumente eines weiteren Fahrers erkannten die Kontrolleure, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Die erforderliche Strafzahlung konnte geleistet werden, weshalb auch er seine Fahrt fortsetzen durfte. (lk)

