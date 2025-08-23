PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Wohnungseinbruch in Bochum-Langendreer: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23. August kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Langendreerstraße in Bochum- Langendreer zu einem Wohnungseinbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen hörte ein Anwohner (53, aus Bochum) gegen 03.10 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. Als er der Ursache nachging, stellt er fest, dass die Hauseingangstür aufgebrochen worden war.

Kurz darauf nahm er einen "lauten Rums" wahr und begab sich aus Sicherheitsgründen zurück in seine Wohnung, von wo aus er umgehend die Polizei informierte.

Nachdem er erneut den Hausflur betreten hatte, rief er in Richtung der oberen Etagen, dass die Polizei bereits unterwegs sei.

Wenig später liefen zwei bislang unbekannte Täter die Treppe hinunter. Einer der Männer schlug dem Anwohner das Mobiltelefon aus der Hand, ehe beide durch die aufgebrochene Hauseingangstür flüchteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

   -beide männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt
   -circa 165 - 170 cm groß
   -schwarze, dunkle Haare
   -bekleidet mit dunkler Kleidung
   -trugen Handschuhe sowie einen Schlauchschal ("Buff") bis unter 
die Nase

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

