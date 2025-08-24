Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (44) kollidiert mit Fußgänger (57): Beide verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Witten sind am Samstag, 23. August, zwei Personen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 44-jährige Wittenerin gegen 1.05 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem Gehweg der Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 97 kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem 57-jährigen Fußgänger aus Herne. Beide stürzten zu Boden. Die Wittenerin zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Herner wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung der Radfahrerin fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

