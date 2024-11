Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1208) Auseinandersetzung zwischen Taxifahrer und Fahrgästen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Freitag (22.11.2024) auf Samstag (23.11.2024) kam es im Nürnberger Westen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines Taxis und mehreren Fahrgästen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise.

In der bezeichneten Nacht transportierte der später geschädigte Taxifahrer vier männliche Fahrgäste. Während der Fahrt bat der Fahrer die Männer sich anzuschnallen, was diese verweigerten. Es entwickelte sich ein Streit, woraufhin der Fahrer das Taxi gegen 01:35 Uhr in der Edisonstraße, auf Höhe des TÜV Service Centers, anhielt und die Fahrgäste aufforderte, das Taxi zu verlassen.

Nachdem die Insassen ausgestiegen waren, gingen sie den Taxifahrer unvermittelt an. Sie schubsten ihn zu Boden, schlugen ihn gemeinschaftlich mit den Fäusten und traten auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Im Anschluss daran flüchteten sie in stadteinwärtige Richtung.

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West traf einen der Täter unweit des Tatorts an und nahm diesen vorläufig fest. Die Fahndung nach den anderen Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der Beschuldigte wurde nach Durchführung ermittlungsrelevanter Maßnahmen entlassen.

Beschreibung der drei Unbekannten:

männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 170 bis 180 cm, osteuropäische Erscheinung.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen der Tat. Personen, die die Auseinandersetzung außerhalb des Fahrzeugs beobachtet haben oder Angaben zu den noch unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

