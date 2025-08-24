PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Fanschal geraubt - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es am heutigen 24. August, gegen 1.20 Uhr im Bereich der Bochumer-Innenstadt.

In 24-jähriger Wittener war auf der Kortumstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 2 wurde er von drei unbekannten jungen Männern angehalten und aufgefordert, seinen umgehängten Fanschal zu übergeben. Nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, schlug einer der Männer ihn. Anschließend entfernte sich das Tätertrio.

Die drei flüchtigen wurden als "südländisch", zwischen 18 und 20 Jahren alt, um die 178 cm groß und mit Drei-Tage-Bart beschrieben. Alle drei waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Kappen.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 04:47

    POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum gesucht

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum-Langendreer am Samstagmorgen, 23. August, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein 28-jähriger Bochumer befand sich gegen 6.00 Uhr vor einem Haus an der Wischelinkstraße 3, als er laut eigener Aussage von drei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert wurde. Nachdem der Bochumer der Aufforderung Folge leistete, hätten ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 04:33

    POL-BO: Radfahrerin (44) kollidiert mit Fußgänger (57): Beide verletzt

    Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten sind am Samstag, 23. August, zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 44-jährige Wittenerin gegen 1.05 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem Gehweg der Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 97 kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem 57-jährigen Fußgänger aus ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 19:36

    POL-BO: Wohnungseinbruch in Bochum-Langendreer: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23. August kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Langendreerstraße in Bochum- Langendreer zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen hörte ein Anwohner (53, aus Bochum) gegen 03.10 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. Als er der Ursache nachging, stellt er fest, dass die Hauseingangstür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren