Polizei Bochum

POL-BO: Fanschal geraubt - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es am heutigen 24. August, gegen 1.20 Uhr im Bereich der Bochumer-Innenstadt.

In 24-jähriger Wittener war auf der Kortumstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 2 wurde er von drei unbekannten jungen Männern angehalten und aufgefordert, seinen umgehängten Fanschal zu übergeben. Nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, schlug einer der Männer ihn. Anschließend entfernte sich das Tätertrio.

Die drei flüchtigen wurden als "südländisch", zwischen 18 und 20 Jahren alt, um die 178 cm groß und mit Drei-Tage-Bart beschrieben. Alle drei waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Kappen.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell