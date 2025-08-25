Polizei Bochum

POL-BO: Betrugsdelikt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Nach einem Betrugs-Delikt in Bochum-Hofstede veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/177818

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, hat sich die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hat sich am 10. März (Montag) gegen 14 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums an der Dorstener Straße 400 zugetragen. Ein 36-Jähriger aus Bochum traf dort auf den gesuchten Mann, der angab, aus Großbritannien zu kommen und seine Bankkarte angeblich verloren hatte. Da der gesuchte Mann nach eigener Aussage Bargeld benötigte, half ihm der 36-Jährige und hob vor Ort in der Bankfiliale Geld von seinem Konto ab, das er dem Unbekannten lieh. Dabei wurde der Gesuchte von einer Überwachungskamera gefilmt.

Eigentlich sollte der Unbekannte dem 36-Jährigen das Geld zurücküberweisen. Dies geschah allerdings nicht.

Das Kriminalkommissariat KK 15 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4157 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise auf den Gesuchten.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell