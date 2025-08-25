Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (17) bei Kollision mit ausparkendem Auto schwer verletzt

Bochum (ots)

In Bochum-Kornharpen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin beim Zurücksetzen mit einem Rollerfahrer kollidierte. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr am Montagnachmittag, 25. August, gegen 16 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Bochum auf der Kornharpener Straße in Richtung "Auf der Prinz". Zeitgleich parkte auf Höhe der Hausnummer 126 eine 34-jährige Autofahrerin aus Ennepetal aus und stieß dabei mit dem Rollerfahrer zusammen. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kornharpener Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit bis 18 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

