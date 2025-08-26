PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

POL-BO: Aggressiver Herner (48) in Eisdiele: Festnahme

Herne (ots)

Er schlug einen Kellner und bedrohte mehrere Personen: Ein Randalierer (48) aus Herne wurde am Montagnachmittag, 25. August, vorläufig festgenommen.

Über den Polizeinotruf 110 meldeten Zeugen gegen 15.10 Uhr einen aggressiven Mann, der in einer Eisdiele an der Hauptstraße 236 aufgrund von Zahlungsstreitigkeiten einen Kellner geschlagen hatte.

Im weiteren Verlauf versuchte der 48-Jährige einer anderen Angestellten das Mobiltelefon zu entreißen und bedrohte weitere Personen.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den Mann kurze Zeit später an der Örtlichkeit an. Dieser hielt ein Messer in seiner Hand, so dass die Beamten ihn mittels Dienstwaffe zu Boden sprachen. Anschließend wurde er festgenommen, leistete aber gegenüber den Polizeibeamten erheblichen Widerstand.

Dem polizeibekannten Herner wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

