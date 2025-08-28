Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: José-Antonio O. ist wieder da

Bochum (ots)

Die Suche nach José-Antonio O. aus Bochum-Wattenscheid war erfolgreich. Einsatzkräfte trafen den am Mittwoch, 27. August, vermisst gemeldeten Senior am Donnerstag, 28. August, gegen 8.30 Uhr wohlbehalten im Bereich des Eisenbahnmuseums Dahlhausen an.

Die Polizei dankt allen, die bei der Suche unterstützt haben und bittet darum, die Fotos nicht mehr zu verwenden.

