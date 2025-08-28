Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: Zwei Menschen werden verletzt

Herne (ots)

Ein Radfahrer (45, aus Herne) und ein Leichtkraftradfahrer (17, aus Herne) sind am Mittwoch, 27. August, in Herne-Röhlinghausen zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.35 Uhr auf der Westfalenstraße. In Höhe der Hausnummer 38 wollte der 45-Jährige links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrer des Kleinkraftrads, der ihn nach aktuellem Stand in diesem Moment von hinten links überholte.

Beide stürzten; der Radfahrer wurde leicht, der Motorradfahrer schwer verletzt. Sie wurden im Krankenhaus behandelt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

