Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Bei schönstem Wetter das "Ja"-Wort gegeben

Tönisvorst

Am vergangenen Freitag, dem 04.04.25, haben unser Kamerad Jonas Enger, geb. Kohnen, und seine Natalie im Standesamt von St. Tönis das gemeinsame Glück besiegelt.

Jonas ist Feuerwehrmann in 3. Generation bei der Feuerwehr Tönisvorst im Löschzug St. Tönis. Bereits 2010 trat Jonas in die Jugendfeuerwehr ein und wurde letztendlich 2016 in den aktiven Dienst überstellt, wo er seither diverse Lehrgänge und Einsätze absolviert. Im gleichen Jahr sind der gelernte Schreiner und die gelernte Einzelhandelskauffrau zusammen gekommen und beschreiten den gemeinsamen Lebensweg. Jedoch verlief die "Überstellung" aus einer Freundschaft in die gemeinsame Beziehung nicht ganz so reibungslos wie bei der Feuerwehr. Beide sind bereits gemeinsam zur Schule gegangen, jedoch sollte der Funke erst später überspringen. Nachdem er unwissentlich bei einem Treffen die falsche Nummer weiter gegeben hat, die Zeit ins Land verstrich und sich wunderte, keinen Anruf zu erhalten, nahm er das Zepter selbst in die Hand. Nach einem ersten Dämpfer, warum er denn die falsche Nummer weiter gegeben hätte, beschreiten beide seither den gemeinsamen Lebensweg und sind haben sich ihr eigenes kleines Familienglück aufgebaut.

Auch eine Abordnung der Feuerwehr hat es sich nicht nehmen lassen, das Brautpaar zu beglückwünschen. Nach dem standesamtlichen "Ja"-Wort ging es für beide durch den Schlauchbogen hin zur Drehleiter für ein gemeinsames Fotoshooting.

Auch auf diesem Wege wünschen wir beiden nur das Beste für den neuen Lebensabschnitt!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell