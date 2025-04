Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Alleinunfall mit PKW in Tönisvorst fordert 5 verletzte Personen

Tönisvorst (ots)

Am gestrigen Samstagabend, den 05.04.2025, wurde die Feuerwehr Tönisvorst um 22:35 Uhr in die Straße Höhenhöfe zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das Einsatzstichwort. Hier ist ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße abgekommen und prallte gegen einen geparkten Transporter. Unglücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt in dem Transporter eine Person, welche bei dem Aufprall verletzt wurde. Zwei der vier Insassen wurden im PKW eingeklemmt und zwei weitere waren eingeschlossen, sodass Sie das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen konnten. Die erst eingetroffenen Rettungskräfte sichteten die Verletzungsmuster der am Unfall beteiligten Personen. In Absprache mit dem Rettungsdienst wurde durch die Feuerwehr umgehend die technische Rettung mittels hydraulischen Rettungsgeräten in die Wege geleitet. Durch die einwirkenden Kräfte des Aufpralls waren zwei Personen so sehr eingeklemmt, dass auf der Fahrerseite sowohl die hintere als auch die vordere Tür entfernt werden musste. Dies erforderte nicht nur Zeit, sondern auch einen präzisen Umgang mit den technischen Rettungsmitteln. Alle Personen wurden aus dem PKW befreit, dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der hohen Anzahl an verletzten Personen war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Neben den 33 Einsatzkräften der Feuerwehr waren 5 Rettungswagen 2 Notärzte, der leitende Notarzt, sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst und ein Großaufgebot an Polizei. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach 2 Stunden beendet.

