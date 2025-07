Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Darfeld, Am Stockhoff/Nottuln-Appelhülsen, Münsterstraße/Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsätze aus

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Polizeieinsätze hat ein Mann im Verlaufe des Wochenendes ausgelöst. In beiden Fällen trug er ein Messer bei sich, offenbar befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zunächst fiel der Mann, ein 33-jähriger polnische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, am Freitagabend (18.07.) gegen 22.30 Uhr in Darfeld auf. Er hatte sich unberechtigt in das unverschlossene Auto eines Zeugen gesetzt. Als der Zeuge den Mann daraufhin ansprach stellte er fest, dass dieser ein Messer in seiner Hand hielt und unverständlich sprach. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Der 33-Jährige ging in der Zwischenzeit zu einer in fußläufiger Entfernung gelegenen Anschrift im Bereich Netter und klingelte dort an der Haustür. Auch hierbei hielt er wieder das Messer in der Hand, ohne damit jedoch konkret zu drohen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 33-jährigen noch vor der Haustür an. Da die Beamten aufgrund des mitgeführten Messers einen Lebensgefährlichen Angriff gegen sich oder andere nicht ausschließen konnten, forderten sie den Mann mit gezogener Schusswaffe auf, sich auf den Boden zu legen. Der Aufforderung kam der Mann zögerlich nach, er konnte widerstandslos festgenommen werden. Es kam weder zu einer Schussabgabe noch zu einem Einsatz des Messers, niemand wurde verletzt. Bei dem Mann wurden ein Springmesser sowie ebenfalls aufgefundene Betäubungsmittel sichergestellt. Im weiteren Einsatzverlauf stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und ärztlicher Hilfe bedurfte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Zwei Tage später, am Sonntag (20.07.) gegen 09.00 Uhr, hörten Zeugen auf der Münsterstraße in Appelhülsen verdächtige Geräusche in ihrem Haus. Sie schauten nach und bemerkten einen fremden Mann, der versuchte, durch ein gekipptes Fenster eine daneben befindliche Terrassentür zu öffnen. Als dieser die Zeugen bemerkte, flüchtete er in Richtung Bösensell. Die Zeugen alarmierten die Polizei und sprachen einen vorbeikommenden Autofahrer an, der die Verfolgung aufnahm und den Flüchtigen in Höhe der Steverbrücke auf dem Seitenstreifen entdeckte. Er sprach den Mann an, der jedoch ein Fleischermesser aus der Tasche zog und den Zeugen damit bedrohte. Der Verdächtige flüchtete weiter in Richtung der Autobahn A43, die er im Verlauf der Flucht auch fußläufig überquerte, ehe er durch Polizeibeamte auf einem Feldweg im Bereich Kücklingsweg festgenommen werden konnte. Der 33-Jährige führte das Fleischermesser weiter bei sich. Aufgrund der Gefahr, die dadurch von ihm ausging, erfolgte die Festnahme des 33-Jährigen durch die Beamten erneut mit gezogener Schusswaffe. Da der Mann die Beamten nicht angriff und ihren Anordnungen Folge leistete, mussten die Dienstwaffen nicht eingesetzt werden. Die eingesetzten Beamten sowie der Verdächtige blieben unverletzt. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam nach Dülmen gebracht, wo er randalierte und eigengefährdendes Verhalten zeigte. Daher wurde er noch am Sonntagabend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell