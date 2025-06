POL-NB: Manipulierte Parkscheinautomaten

Neubrandenburg (ots) - Am 10.06.2025 wurde dem Polizeihauptrevier in Neubrandenburg gegen 15:15 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Neubrandenburg gemeldet. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür des Hauses. In den Räumlichkeiten wurden diverse geöffnete Schranktüren und durchwühlte Schränke vorgefunden. Der Tatzeitraum wird vom ...

mehr