Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbruch am Pfingstwochenende gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am 10.06.2025 wurde dem Polizeihauptrevier in Neubrandenburg gegen 15:15 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Neubrandenburg gemeldet.

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür des Hauses. In den Räumlichkeiten wurden diverse geöffnete Schranktüren und durchwühlte Schränke vorgefunden.

Der Tatzeitraum wird vom 06.06.2025 bis zum 10.06.2025 angegeben.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg war zur Spurensicherung am Tatort.

Zum momentanen Zeitpunkt können keine Angaben zum Stehlgut gemacht werden. An der Tür entstand ein Schaden von 500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell