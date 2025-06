Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Übergriff gesucht

Röbel (ots)

Am Abend des 05.06.2025 soll es gegen 23:00 Uhr zu einem versuchten Raub in Röbel gekommen sein. Ein 46-jähriger deutscher Mann soll auf der Müritzpromenade in Richtung Seebadstraße mit seinem Hund spazieren gegangen sein, als er plötzlich angegriffen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen soll es durch mindestens drei bislang unbekannte Täter zu einem aggressiven körperlichen Übergriff auf den Mann gekommen sein, wodurch dieser mehrere Verletzungen am gesamten Körper erlitt. Der 46-Jährige wehrte und versperrte sich gegen den Angriff und auch der Hund sorgte durch Bellen dafür, dass die Täter von ihm abließen, flüchteten und keine persönlichen Gegenstände entwenden konnten.

Es liegen folgende Informationen zu den Personen vor: circa 1,75m groß, um die 20 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet mit Kapuze und eine Person trug helle Oberbekleidung.

Die Kollegen der Kriminalpolizei in Röbel wären über sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall dankbar. Sollten Sie am vergangenen Donnerstagabend Wahrnehmungen auf der Müritzpromenade in diesem Zusammenhang gemacht haben, melden Sie sich unter der 039931-8480.

