Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brennende Mülltonnen in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 08.06.2025 wurde gegen 03:40 Uhr über die Rettungsleitstelle bekannt, dass es zu einem Brand in der Robert-Koch-Straße gekommen sein soll. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg trafen am Einsatzort ein, als die Kameraden der Feuerwehr den Brand bereits gelöscht hatten.

Es stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter zwei Mülltonnen in Brand gesteckt haben, welche in der weiteren Folge vollständig abgebrannt waren. Die Abfallbehälter befanden sich vor einem Trafohaus. Das Feuer griff ebenfalls die Fassade des Trafohauses an und beschädigte diese.

Eine im Anschluss durchgeführte Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Polizei sucht aus diesem Grund nach Zeugen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

