POL-HRO: Vollsperrung der L06 nach Unfall eines Rübenlasters (Abschlussmeldung)

Rostock (ots) - Am gestrigen Tag erhielt die Schweriner Polizei Kenntnis über einen Einbruchsdiebstahl in einen Einkaufsmarkt "Am Fasanenhof" im Stadtteil Görries. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend 20:00 Uhr bis Montagmorgen 05:15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Tabakwaren und Nahrungsmittel. Zur Höhe des Stehlschadens liegen zum ...

mehr