POL-HRO: Rübenlaster kippt um - Fahrer schwerverletzt

Ludwigslust-Parchim (ots) - In der vergangenen Woche sind der Polizei im östlichen Teil des Landkreises Ludwigslust-Parchim sechs Fälle angezeigt worden, bei denen hochwertiges Werkzeug aus aufgebrochenen Transportern entwendet wurde. Zu Beginn der Woche wurden zwei Kleintransporter im Bereich Prislich angegriffen, in der Nacht zu Donnerstag ein Transporter in Kuhlen-Wendorf und drei weitere Transporter vom 14.11. auf ...

mehr