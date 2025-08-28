Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall mit 2 Promille: Herner (43) stürzt mit Pedelec

Herne (ots)

Mit 2 Promille unterwegs: Bei einem Alleinunfall zog sich ein Pedelec-Fahrer Verletzungen zu.

Der Herner (43) war am Donnerstag, 28. August, kurz nach Mitternacht mit seinem Pedelec vom Wattenscheider Stadtgarten kommend auf dem Nachhauseweg. Dabei kollidierte er im Bereich der Parkstraße mit einem Sperrpfosten, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Herner setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Wanne-Eickel fort.

Im Bereich der Königsstraße in Herne wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den verletzten Mann aufmerksam. Da er deutlich nach Alkohol roch, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2 Promille ergab.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Pedelec wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell