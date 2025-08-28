Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Witten-Bommern: Polizei sucht Radfahrer

Witten (ots)

Bei einer Gefahrenbremsung ist Sechsjähriger im Linienbus 379 in Witten-Bommern gestürzt. Jetzt sucht die Polizei einen beteiligten Radfahrer.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, 27. August: Der 57-jährige Fahrer des 379ers war gegen 7.50 Uhr auf dem Bommerfelder Rings unterwegs. In Höhe der Bleichstraße fuhr gegen ein unbekannter Radfahrer nach aktuellem Stand von links auf die Spur des Busses.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der Bochumer Busfahrer eine Gefahrenbremsung durch. Dabei stürzte ein Sechsjähriger aus Witten, der sich im Bus befunden hatte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Er wird beschrieben als männlich. Eine weitere Beschreibung ist nicht vorhanden.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Radfahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

