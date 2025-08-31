Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Witten-Herbede: Radfahrer (52) leicht verletzt

Witten (ots)

Ein Radfahrer (52, aus Essen) hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 30. August, in Witten leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach einem beteiligten SUV-Fahrer und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 52-Jährige gemeinsam mit zwei anderen Radfahrern gegen 12.50 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Wittener Straße stadtauswärts, als in Höhe der Hausnummer 62 plötzlich ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen SUV vor ihnen ausscherte.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Fahrradkolonne stark abbremsen. Hierbei stürzte der 52-Jährige über den Lenker seines Zweirads und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Essener zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrzeugführer, der mit einem schwarzen Mercedes-SUV unterwegs gewesen sein soll, hielt noch kurz an, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat bittet nun weitere Zeugen sowie den Fahrer des Pkw, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell