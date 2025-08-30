Polizei Bochum

POL-BO: Tankstelle in Herne überfallen - Kripo sucht Zeugen

Herne (ots)

Zu einem Raub auf eine Tankstelle kam es am Freitagabend, 29. August, in Herne. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:50 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Dorstener Straße 201. Er bedrohte die 49-jährige Angestellte aus Gelsenkirchen unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, blonde Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Jogginganzug und einer schwarzen Cap mit der weißen Aufschrift "ICON". Zudem trug er ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und sprach Deutsch.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

